Путин: С лидеров Киргизии, Таджикистана и Узбекистана можно брать пример

Президент России Владимир Путин призвал брать пример с лидеров стран Центральной Азии, которые получили премию мира имени Льва Толстого, передает ТАСС.

Награда была вручена президента Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыру Жапарову, Эмомали Рахмону и Шавкату Мирзиееву. О том, что с этих политиков можно брать пример, Путин заявил в приветственном слове на церемонии вручения премии.

«У нас, конечно, хороший повод, чтобы поздравить [лауреатов] с премией. Будем брать с вас пример», — сказал российский лидер. Он пожелал центральноазиатским коллегам дальнейших успехов, а их народам стабильности и процветания.

Ранее Путин назвал ЕАЭС самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Он также обратил внимание, что партнерство в рамках союза обеспечивает экономическую стабильность стран, входящих в него.

