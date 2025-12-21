Реклама

17:33, 21 декабря 2025Россия

Раскрыт официальный перевод слов Путина про «европейских подсвинков»

Слова Владимира Путина о «европейских подсвинках» перевели как swine underlings
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Стал известен официальный перевод слов президента России Владимира Путина про «европейских подсвинков» на английский язык. Его раскрыл ТАСС.

На англоязычной версии сайта Кремля в стенограмме с выступления Путина используется словосочетание swine underlings. Согласно Кембриджскому словарю, слово swine употребляется не только для обозначения свиньи, но и для описания неприятного человека («сволочь»). Underlings же можно перевести как «подчиненные», «мелкие чиновники».

17 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Путин, говоря о причинах начала спецоперации на Украине, заявил, что «европейские подсвинки» поддержали действия США против России в надежде, что вместе с ними они смогут получить выгоду от ее развала.

Позднее глава России объяснил, что под словом «подсвинки» не имел в виду никого конкретного в Европе. По его словам, он никогда не переходит на личности и ничего такого себе не позволяет.

Ранее сообщалось, что корреспондент BBC Стив Розенберг поделился процессом перевода на английский язык заявления Путина о «европейских подсвинках». «Я (...) перевел как маленькие свиньи или поросята», — признался он.

