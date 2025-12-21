Реклама

Наука и техника
12:10, 21 декабря 2025Наука и техника

Россию призвали внимательнее присмотреться к одной ракете КНДР для ударов по Украине

Россию призвали обратить внимание на корейскую ракету «Хвасон-11»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: KCNA / Reuters

России следует присмотреться к северокорейской ракете «Хвасон-11» для ударов по украинской инфраструктуре. К таким действиям призвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Дело в том, что КНДР в 2020-х провела успешные испытания двух самых крупногабаритных ракет известного семейства "Хвасон-11". Их отличает не только размер ракет, но и более крупная пятиосная пусковая установка», — говорится в публикации.

Дальность полета ракеты составляет до 500 километров. Отмечается, что характеристики оружия делают ее уникальным средством поражения прочных целей в тылу.

Помимо этого, ракету сравнили с ФАБ-3000, если бы у авиабомбы была возможность стартовать с мобильной наземной пусковой установки.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что власти Северной Кореи в ответ на требование G7 («Большой семерки») о полной денуклеаризации заявили о необходимости ядерного оружия в нынешней геополитической обстановке.

