Россия
22:15, 21 декабря 2025Россия

В России вручили премию мира имени Льва Толстого трем иностранным лидерам

В России вручили премию мира им. Льва Толстого Мирзиееву, Рахмону и Жапарову
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Трем иностранным лидерам, президентам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыру Жапарову, Эмомали Рахмону и Шавкату Мирзиееву в России вручили Международную премию мира имени Льва Толстого, церемония состоялась в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом сообщает РИА Новости.

С приветственным словом выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что награда призвана содействовать обеспечению мира, укреплению дружбы между нациями, защите прав и свобод человека.

«Считаю, лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана отмечены премией за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — подчеркнул глава государства.

Он также поздравил центральноазиатских коллег с вручением награды и заявил, что с Жапарова, Рахмона и Мирзииева стоит брать пример.

