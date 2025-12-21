В российском городе загорелось административное здание

МЧС: Административное здание загорелось во Владивостоке

Во Владивостоке загорелось административное здание. Десять человек эвакуировали, пожар тушат по повышенному рангу, информирует региональный главк МЧС России.

В соцсетях ранее распространились фото и видео пожара в историческом здании в центре Владивостока. По данным ГУМЧС, административное здание загорелось во Владивостоке в воскресенье. Информация о пожаре поступила в 11:56 (04:56 мск).

«На момент прибытия пожарных горели электрические кабели на фасаде здания. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из здания 10 человек», — сказано в сообщении.

Днем ранее пожар вспыхнул к квартире многоэтажного дома в жилом комплексе «Измайловский» на Первомайской улице в Москве. Как рассказали в МЧС, часть жильцов смогла самостоятельно эвакуироваться. Сотрудники экстренных служб города начали ликвидировать пожар.

До этого сообщалось о пожаре в жилом доме на севере Москвы.