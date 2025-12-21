В СК назвали причину смертельного взрыва в Химках

СК: В Химках взорвалось пиротехническое устройство, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России заявил, что по предварительным данным следствия в Химках произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Трагедия произошла 20 декабря в Банном переулке. Ранения также получил 15-летний подросток и 51-летняя женщина, которая находилась поблизости. Пострадавшие госпитализированы, мальчику сделали операцию и перевели в отделение реанимации, его состояние стабильное.

Ранее появились кадры с места взрыва.

