Россия
23:48, 20 декабря 2025Россия

Пострадавшего в Химках подростка прооперировали

Омбудсмен Мишонова: Пострадавшего при взрыве в Химках мальчика прооперировали
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Пострадавшего при взрыве в Химках подростка прооперировали. Об этом сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное», — написала Мишонова.

Трагедия произошла в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Пострадали два человека: 51-летняя женщина и 15-летний подросток. 13-летний подросток погиб.

Предварительной причиной взрыва стал регенеративный патрон РП-4, который нашли подростки в лесополосе. Патрон положили в рюкзак 13-летнего мальчика, чтобы позже изучить его.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности»). По данным следствия, произошел взрыв пиротехнического устройства.

