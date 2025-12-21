Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 21 декабря 2025Мир

Заморозку российских активов назвали воровством

Шерпа Лукаш навзала заморозку российских активов «воровством чистой воды»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Светлана Лукаш

Светлана Лукаш. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заморозка российских активов на Западе — это воровство, сообщила шерпа РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш, передает РИА Новости.

По ее словам, об этом делегация России говорила на встрече шерп G20 в Вашингтоне. Она заявила, что заморозка российских активов является «воровством чистой воды».

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон огорчился из-за невозможности согласовать со странами ЕС план использования замороженных российских активов, чтобы отыскать финансирование для кредита Украине.

До этого глава бельгийского правительства назвал отказ от конфискации российских активов победой международного права.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев завершил первый день переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Заморозку российских активов назвали воровством

    Россиянам рассказали о получении бесплатных путевок в санатории

    В России отреагировали на возможное вступление еще одной страны в НАТО

    С сайта Минюста США пропали документы по делу Эпштейна

    Россия продала Китаю один драгметалл на рекордную за все время сумму

    Российский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

    Пленный пожаловался на обман со стороны командования ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok