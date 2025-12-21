Шерпа Лукаш навзала заморозку российских активов «воровством чистой воды»

Заморозка российских активов на Западе — это воровство, сообщила шерпа РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш, передает РИА Новости.

По ее словам, об этом делегация России говорила на встрече шерп G20 в Вашингтоне. Она заявила, что заморозка российских активов является «воровством чистой воды».

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон огорчился из-за невозможности согласовать со странами ЕС план использования замороженных российских активов, чтобы отыскать финансирование для кредита Украине.

До этого глава бельгийского правительства назвал отказ от конфискации российских активов победой международного права.