15:46, 22 декабря 2025Интернет и СМИ

Батрутдинов рассказал о травме из-за туалета

Батрутдинов заявил, что получил психологическую травму, заглянув в туалет
Мария Большакова
Кадр: FAMETIME TV / Rutube

Резидент проекта Comedy Club, юморист Тимур Батрутдинов заявил, что получил психологическую травму из-за туалета. Подробности он раскрыл в интервью блогерше и журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube.

Батрутдинов вспомнил, что, когда он жил в Казахстане, то пользовался туалетом-«дыркой в полу». «Я никогда не забуду, когда я решил первый раз заглянул туда. Понюхать — это когда за километр подходишь к этому туалету. У меня до сих пор перед глазами это все», — посетовал юморист.

На вопрос Джугелии о том, стало ли случившееся для него травмой, комик ответил утвердительно.

Ранее российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что в Советском Союзе были безобразные общественные туалеты. По его словам, жителям современной России не знакома такая проблема.

