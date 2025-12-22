Реклама

23:11, 22 декабря 2025Спорт

Бывший футболист «Локомотива» раскрыл размер своей зарплаты в европейском клубе

Футболист «Црвены Звезды» Тикнизян рассказал, что получает 600 тысяч евро в год
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший футболист «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну раскрыл размер своей зарплаты в европейском клубе. Запись беседы доступна на YouTube-канале Арустамяна.

Тикнизян, в данный момент выступающий за белградскую «Црвену Звезду», рассказал, что получает 600 тысяч евро в год чистыми. При этом 26-летний защитник признался, что после «Локомотива» его доходы пошли на понижение, в московском клубе он получал 750 тысяч евро в год.

По словам Тикнизяна, он хотел выступать в Европе. «Бог дал возможность играть в Европе, выходить в старте, быть футболистом такого большого клуба. Абсолютно комфортно с этой зарплатой», — отметил он.

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» в июне этого года. Сербский клуб заплатил за игрока 1,7 миллиона евро, еще 500 тысяч евро железнодорожники могут получить в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 25 матчах клуба во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. В сентябре футболист получил сербское гражданство.

