TEC: Политолог сравнил Еврокомиссию с «Титаником», тянущим Евросоюз за собой

Европейская комиссия стала «Титаником», который тянет за собой Евросоюз (ЕС). Об этом заявил политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес в статье для The European Conservative (TEC).

«Дело было не только в "репарационном займе" [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Лейен, который, по сути, тонул. Настоящий "Титаник»"— это Европейская комиссия», — заявил политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Еврокомиссия сняла с повестки саммита ЕС вопрос о конфискации российских активов.

Саммит Европейского союза прошел 18-19 декабря в Брюсселе. Центральной темой встречи стало финансирование Украины в 2026-2027 годах. Сообщалось, что Бельгия и еще несколько европейских стран по-прежнему выступают против использования для этих целей замороженных активов России.