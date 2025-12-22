Реклама

02:51, 22 декабря 2025

Еврокомиссию сравнили с «Титаником»

Марина Совина
Фото: Pixabay

Европейская комиссия стала «Титаником», который тянет за собой Евросоюз (ЕС). Об этом заявил политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес в статье для The European Conservative (TEC).

«Дело было не только в "репарационном займе" [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Лейен, который, по сути, тонул. Настоящий "Титаник»"— это Европейская комиссия», — заявил политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Еврокомиссия сняла с повестки саммита ЕС вопрос о конфискации российских активов.

Саммит Европейского союза прошел 18-19 декабря в Брюсселе. Центральной темой встречи стало финансирование Украины в 2026-2027 годах. Сообщалось, что Бельгия и еще несколько европейских стран по-прежнему выступают против использования для этих целей замороженных активов России.

