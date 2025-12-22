Реклама

12:26, 22 декабря 2025Силовые структуры

Финский наемник пошел воевать в ВСУ ради 170 тысяч рублей

В ДНР предстанет перед судом 37-летний гражданин Финляндии Харии Вяйсянинен
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) Верховный суд рассмотрит уголовное дело 37-летнего гражданина Финляндии Харри Вяйсянена. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, финн приехал на Украину в августе 2022 года, где вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вяйсянен обучался стратегии, тактике и способах ведения боевых действий. В качестве наемника он участвовал в боях на территории ДНР против Российской армии. За свои услуги Вяйсянен получил 170 тысяч рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте») .

Ранее вооруженные силы (ВС) России ликвидировали спецгруппу иностранного легиона Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

