Из жизни
17:05, 22 декабря 2025Из жизни

Машинисты приняли пожилого мужчину на рельсах за надувную куклу и переехали его семь раз

В Великобритании поезда метро переехали пьяного мужчину семь раз
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Великобритании закончилось расследование обстоятельств смерти 72-летнего Брайана Митчелла, которого сбили в метро семь раз. Об этом пишет «Би-би-си».

26 декабря 2023 года Митчелл возвращался с празднования Рождества в состоянии алкогольного опьянения. Он спустился в лондонское метро, посидел немного на лавочке, а потом подошел к краю платформы, споткнулся и упал на рельсы. Другие пассажиры не увидели этого. На записях с камер видеонаблюдения видно, что пьяный мужчина пытался подняться, но не смог. В конечном счете он остался лежать на рельсах.

Тем временем из туннеля выехал поезд. Машинист не заметил Митчелла и переехал его. Так же поступили еще несколько машинистов. Во время расследования выяснилось, что третий водитель поезда принял пожилого мужчину за надувную куклу, поэтому не остановился. Четвертый — впал в ступор из-за шока и не смог затормозить. Остальные, как и первый, просто не заметили Митчелла — тот был одет в темную одежду, сливавшуюся с рельсами.

Всех этих машинистов не привлекут к ответственности. Произошедшее признали несчастным случаем. Тем не менее представители Митчелла надеются, что его дело послужит толчком к пересмотру правил безопасности в лондонском метро.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трое охотников попали под скорый поезд во время распития спиртных напитков возле железной дороги. Их протащило по путям около 50 метров.

