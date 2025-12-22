Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:17, 22 декабря 2025Из жизни

Испанская принцесса нарушила традицию королевской семьи

Наследница испанского престола стала первой принцессой-пилотом в семье
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Casa De S.M. El Rey / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Старшая дочь короля Испании Фелипе VI завершила ключевой этап военной подготовки, поднявшись в небо на самолете без инструктора. Об этом сообщает Vanity Fair.

Это достижение сделало 20-летнюю принцессу Леонор первой женщиной в истории испанской монархии, совершившей одиночный вылет. Ее успех в качестве пилота стал символическим нарушением традиций королевской семьи, в которой военная авиация считалась исключительно мужским поприщем.

Леонор совершала полет за штурвалом учебно-тренировочного самолета Pilatus PC-21. Таким образом, наследница престола последовала примеру отца и деда, которые тоже пилотировали самолеты в рамках военной подготовки. Принцесса проходит интенсивную программу обучения в Генеральной академии аэронавтики и космоса. До этого она год отучилась в Высшей военной академии в Сарагосе и год в военно-морской школе.

Материалы по теме:
Бывший любовник королевы Испании раскрыл ее секреты. Теперь его преследуют террористы и спецслужбы
Бывший любовник королевы Испании раскрыл ее секреты. Теперь его преследуют террористы и спецслужбы
11 июля 2024
Королева Испании попала в скандал. Любовник разоблачил ее измену и показал личное фото. Как за нее вступилась вся страна
Королева Испании попала в скандал. Любовник разоблачил ее измену и показал личное фото. Как за нее вступилась вся страна
7 декабря 2023

Ранее сообщалось, что во время торжественного приема в Мадриде несколько придворных не сразу пожали руку принцессе Леонор, проигнорировав ее. Она не расстроилась и отнеслась к курьезной ситуации с юмором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ сделал заявление

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Умные дома для котов появились в России

    Турист был унесен внезапным течением во время купания в озере и не выжил

    Россиянам перечислили действия при повреждении машины фейерверком

    В Сети появился первый трейлер «Одиссеи» Нолана

    Миру предсказали дефицит продуктов

    Испанская принцесса нарушила традицию королевской семьи

    Бывший тренер «Спартака» возглавил европейский клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok