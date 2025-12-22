Испанская принцесса нарушила традицию королевской семьи

Наследница испанского престола стала первой принцессой-пилотом в семье

Старшая дочь короля Испании Фелипе VI завершила ключевой этап военной подготовки, поднявшись в небо на самолете без инструктора. Об этом сообщает Vanity Fair.

Это достижение сделало 20-летнюю принцессу Леонор первой женщиной в истории испанской монархии, совершившей одиночный вылет. Ее успех в качестве пилота стал символическим нарушением традиций королевской семьи, в которой военная авиация считалась исключительно мужским поприщем.

Леонор совершала полет за штурвалом учебно-тренировочного самолета Pilatus PC-21. Таким образом, наследница престола последовала примеру отца и деда, которые тоже пилотировали самолеты в рамках военной подготовки. Принцесса проходит интенсивную программу обучения в Генеральной академии аэронавтики и космоса. До этого она год отучилась в Высшей военной академии в Сарагосе и год в военно-морской школе.

Ранее сообщалось, что во время торжественного приема в Мадриде несколько придворных не сразу пожали руку принцессе Леонор, проигнорировав ее. Она не расстроилась и отнеслась к курьезной ситуации с юмором.