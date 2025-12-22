Реклама

Экономика
04:50, 22 декабря 2025

Отказ Евросоюза от нефти и газа из России назвали безумием

Отказ Евросоюза от нефти и газа из России назвали безумием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что политика Евросоюза по отказу от доступных нефти и газа из России в пользу более дорогих аналогов является безумной. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что его удивляет открытая радость Евросоюза этой нелогичной политике.

«Очень многие и в Европе и в США действительно верят, что Россия зависима от экспорта нефти и газа, и если отрезать эти потоки, российская экономика развалится. Люди просто не понимают ситуацию», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Венгрия, Франция, Бельгия, Словакия и Испания заплатили в ноябре за российские нефть, трубопроводный и сжиженный газ 906 миллионов евро. На природный газ, на который не распространяются санкции Евросоюза, пришлось 82 процента этого импорта.

