Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

Букмекеры не верят, что Сафонов возьмет больше всех пенальти в топ-5 лиг

Букмекеры оценили шансы голкипера парижского ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по числу отраженных пенальти в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает Sports.ru.

Такое развитие событий они сочли маловероятным, на него можно сделать ставку с коэффициентом 25,00. Фаворитами выступают семь вратарей, которые уже успели отразить по два пенальти в этом сезоне. На их победу можно поставить с одинаковым коэффициентом 8,00. Среди лидеров голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич и вратарь «Милана» Майк Меньян.

Сафонов в нынешнем сезоне провел два матча в чемпионате Франции. Россиянин не парировал ни одного пенальти.

17 декабря Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и помог парижанам завоевать шестой титул в нынешнем сезоне.