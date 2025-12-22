Реклама

13:43, 22 декабря 2025

Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

Букмекеры не верят, что Сафонов возьмет больше всех пенальти в топ-5 лиг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Букмекеры оценили шансы голкипера парижского ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по числу отраженных пенальти в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает Sports.ru.

Такое развитие событий они сочли маловероятным, на него можно сделать ставку с коэффициентом 25,00. Фаворитами выступают семь вратарей, которые уже успели отразить по два пенальти в этом сезоне. На их победу можно поставить с одинаковым коэффициентом 8,00. Среди лидеров голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич и вратарь «Милана» Майк Меньян.

Сафонов в нынешнем сезоне провел два матча в чемпионате Франции. Россиянин не парировал ни одного пенальти.

17 декабря Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и помог парижанам завоевать шестой титул в нынешнем сезоне.

