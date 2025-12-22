Реклама

17:48, 22 декабря 2025

Пассажиров эвакуировали из столкнувшегося с топливным баком самолета в Европе

The Sun: Самолет Ryanair врезался в топливный бак бензовоза в Эдинбурге
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото

Фото: Nacho Doce / Reuters

Самолет Ryanair с пассажирами на борту врезался в топливный бак заправщика в европейском аэропорту. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел утром 22 декабря в международной гавани Эдинбурга, Великобритания. Пассажиров, направлявшихся в Фару, Португалия, экстренно эвакуировали из столкнувшегося на рулевой дорожке с бензовозом лайнера. На место происшествия выдвинулись пожарные. «Было страшно: пилот вышел на связь и попытался сделать вид, что все не так серьезно, как казалось», — рассказал очевидец событий.

Сотрудники аэродрома заявили, что во время аварии не произошло возгорания. Пострадавших не было. Рейс перенесли на другое время. Клиентам компании вручили ваучеры на 3 фунта стерлингов (318 рублей) на время ожидания, поддержку путешественники назвали «смешной».

Ранее бензовоз врезался в пассажирский самолет и повредил его двигатель. Инцидент произошел в аэропорту Манчестера во время рейса из Дубая.

