Под Москвой юноши заказали еду из доставки и оказались в больнице

«112»: В Подмосковье трое юношей заказали еду из доставки и оказались в больнице

В подмосковных Люберцах трое юношей заказали еду из доставки и оказались в больнице. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, двум пострадавшим по 19 лет, одному 15. Медики выявили у них отравление. Состояние всех троих оценивается как среднетяжелое.

Как утверждает «112», молодые люди решили подкрепиться пастой карбонара. Они заказали три порции в кафе спортивного комплекса «Триумф».

До этого сообщалось, что в городе Лодейное Поле в Ленинградской области трехлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри.

Еще раньше в селе Красная Сопка в Назаровском районе Красноярского края двое детей насмерть отравились купленными пельменями. Жертвами отравления стали 6-летняя девочка и 13-летний мальчик.