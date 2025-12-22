Президент Финляндии высказался о заключении мира по Украине

Мирное соглашение между Россией и Украиной ближе, чем когда-либо за время конфликта. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Fox.

«Мы, вероятно, ближе [к достижению мирного соглашения], чем когда-либо за время этого конфликта. (...) Мы почти достигли цели, но самые сложные 5 процентов еще впереди», — сказал он.

По словам финского лидера, специальные посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели последние несколько недель, «работая круглосуточно», чтобы уменьшить разногласия между двумя сторонами.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что и Россия, и Украина ведут переговоры по мирному урегулированию добросовестно. Он отметил, что стороны добились прорыва в том, что все проблемы вынесены на открытое обсуждение.