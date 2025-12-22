Путин и несколько постсоветских лидеров сходили на экскурсию

Путин и лидеры СНГ сходили на экскурсию в Эрмитаже

Президент России Владимир Путин и лидеры стран-членов Содружества независимых государств (СНГ) сходили на экскурсию в Эрмитаж. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Вместе с Путиным на экскурсию посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жаппаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Лидеры СНГ в Павильонном зале Малого Эрмитажа послушали часы "Павлин". Часы «Павлин» — один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа, уже более двух столетий украшающий его собрание», -— говорится в сообщении ведомства.

22 декабря Владимир Путин принял участие в неформальном саммите стран СНГ.

Ранее администрация президента Азербайджана сообщила, что Ильхам Алиев пропустит неформальный саммит Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. По словам ведомства, лидер южнокавказской республики не посетит Россию из-за плотного рабочего графика.