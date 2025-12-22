Путин высказался о расследовании вооруженного нападения на школу в Подмосковье

Путин: Расследование гибели мальчика в школе Одинцово будет полноценным

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что расследование вооруженного нападения в подмосковной школе будет полноценным. Об этом глава государства заявил на встрече с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

Жертвой ЧП стал мальчик из Таджикистана. Виновные в трагедии будут наказаны в полном объеме, подчеркнул Путин. Видео публикует Telegram-канал Кремля.

На кадрах президент России признался, что был шокирован этим преступлением, и назвал отвратительным совершение терактов в отношении детей. «Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца», — добавил российский президент. Путин выразил соболезнование президенту Таджикистана.

16 декабря девятиклассник совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья. Он вооружился ножом и перцовым баллончиком, а затем напал на ученика 4-го класса и охранника школы. Подросток является приверженцем деструктивного молодежного течения. Его арестовали.