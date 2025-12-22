Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 22 декабря 2025Силовые структуры

Путин высказался о расследовании вооруженного нападения на школу в Подмосковье

Путин: Расследование гибели мальчика в школе Одинцово будет полноценным
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что расследование вооруженного нападения в подмосковной школе будет полноценным. Об этом глава государства заявил на встрече с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

Жертвой ЧП стал мальчик из Таджикистана. Виновные в трагедии будут наказаны в полном объеме, подчеркнул Путин. Видео публикует Telegram-канал Кремля.

На кадрах президент России признался, что был шокирован этим преступлением, и назвал отвратительным совершение терактов в отношении детей. «Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца», — добавил российский президент. Путин выразил соболезнование президенту Таджикистана.

16 декабря девятиклассник совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья. Он вооружился ножом и перцовым баллончиком, а затем напал на ученика 4-го класса и охранника школы. Подросток является приверженцем деструктивного молодежного течения. Его арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ сделал заявление

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Умные дома для котов появились в России

    Турист был унесен внезапным течением во время купания в озере и не выжил

    Россиянам перечислили действия при повреждении машины фейерверком

    В Сети появился первый трейлер «Одиссеи» Нолана

    Миру предсказали дефицит продуктов

    Испанская принцесса нарушила традицию королевской семьи

    Бывший тренер «Спартака» возглавил европейский клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok