Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:30, 22 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил на четыре матча и выиграл почти 23 миллиона рублей

Россиянин собрал экспресс-ставку из четырех матчей и выиграл почти 23 миллиона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 12,79 миллиона рублей на четыре матча. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин собрал осторожный экспресс с общим коэффициентом 1,79. Среди событий, на которые поставил игрок, был один матч Английской премьер-лиги (АПЛ), две встречи чемпионата Испании по футболу и один матч в чемпионате Испании по баскетболу.

Все события произошли так, как прогнозировал россиянин. Его ставка сыграла, а общий выигрыш составил почти 23 миллиона рублей.

Ранее россиянин сделал ставку 30 рублей на шесть матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл 114 тысяч. Пять его прогнозов из шести сбылись, а еще по одному игрок получил возврат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершили покушение на российского генерал-майора

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Турист занялся сексом на плавучем буе на глазах у отдыхающих в Таиланде и попал под арест

    В России раскрыли место Европы в диалоге с США об архитектуре безопасности

    В Венгрии назвали кредит ЕС Украине финансированием войны

    Раскрыто отношение россиян к предновогодним скидкам

    Во Франции раскрыли количество похищенных драгоценностей в Лувре

    Под Москвой юноши заказали еду из доставки и оказались в больнице

    Появилась версия о спасении бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok