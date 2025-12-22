Россиянин поставил на четыре матча и выиграл почти 23 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 12,79 миллиона рублей на четыре матча. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин собрал осторожный экспресс с общим коэффициентом 1,79. Среди событий, на которые поставил игрок, был один матч Английской премьер-лиги (АПЛ), две встречи чемпионата Испании по футболу и один матч в чемпионате Испании по баскетболу.

Все события произошли так, как прогнозировал россиянин. Его ставка сыграла, а общий выигрыш составил почти 23 миллиона рублей.

Ранее россиянин сделал ставку 30 рублей на шесть матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл 114 тысяч. Пять его прогнозов из шести сбылись, а еще по одному игрок получил возврат.