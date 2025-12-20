Реклама

16:29, 20 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил на матчи РПЛ 30 рублей и выиграл 114 тысяч

Россиянин сделал ставку 30 рублей на шесть матчей РПЛ и выиграл 114 тысяч
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wpadington / Shutterstock / Fotodom  

Россиянин сделал ставку 30 рублей на шесть матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл 114 тысяч. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Клиент букмекерской конторы поставил на футбольные матчи пятого тура РПЛ, собрав коэффициент 7183,85. Пять его прогнозов из шести сбылись, а еще по одному игрок получил возврат. Итоговый коэффициент составил 3800,97, а сумма выигрыша — 114 029 рублей.

19 декабря сообщалось, что клиент букмекерской конторы поставил на победу «Зенита» и выиграл 17 миллионов рублей. Беттор сделал ставку на победу петербургского «Зенита» в матче 14-го тура РПЛ против московского «Локомотива». Россиянин рискнул 10,4 миллиона рублей с коэффициентом 1,62 на успех «Зенита», что принесло ему 16 877 160 рублей.

