Спорт
17:23, 19 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил на победу «Зенита» и выиграл 17 миллионов рублей

Россиянин поставил на победу «Зенита» в РПЛ и выиграл 17 миллионов рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы выиграл 17 миллионов рублей, сделав ставку на победу петербургского «Зенита» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин рискнул 10,4 миллиона рублей с коэффициентом 1,62 на успех «Зенита», что принесло чистую прибыль в размере 16 877 160 рублей. Букмекеры отметили это как крупнейший выигрыш первой части сезона-2025/2026 в РПЛ.

«Зенит» нанес поражение «Локомотиву» в матче РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл больше четырех миллионов рублей, собрав экспресс из трех матчей 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Россиянин поставил на фаворитов в матчах между «Зенитом» и «Рубином», «Локомотивом» и «Ростовом», «Краснодаром» и «Крыльями Советов» 885 тысяч рублей.

