14:56, 22 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил на пять матчей и выиграл более четырех миллионов рублей

Россиянин поставил на пять матчей 400 тысяч рублей и выиграл более 4 миллионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robert Skalski / Shutterstock / Fotodom

Россиянин поставил 400 тысяч рублей на пять матчей европейских чемпионатов, которые состоялись в воскресенье, 21 декабря. Об этом сообщает Sport24.

Клиент букмекерской компании (БК) собрал экспресс-ставку, взяв по одному матчу из чемпионатов Нидерландов, Бельгии, Испании, Англии и Германии. Общий коэффициент составил 10,07.

Все матчи закончились так, как прогнозировал игрок. Его выигрыш превысил четыре миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 12,79 миллиона рублей на четыре матча. Все события произошли так, как прогнозировал россиянин. Его ставка сыграла, а общий выигрыш составил почти 23 миллиона рублей.

