Швеция ускорит оснащение «Грипенов» дальнобойным оружием

ВВС Швеции ускорят интеграцию ракет Taurus в арсенал истребителей Gripen

Военно-воздушные силы (ВВС) Швеции хотят ускорить процесс интеграции крылатых ракет Taurus KEPD-350 в арсенал истребителей JAS39 Gripen («Грипен») C/D. Об этом сообщил командующий ВВС страны генерал-майор Йонас Викман в беседе с Defense News.

«Сроки были сдвинуты влево, поскольку я ожидаю, что мы приступим к работе (по оснащению JAS39 дальнобойным оружием — прим «Ленты ру») значительно раньше, чем планировалось ранее», — сказал он.

При этом командующий не назвал точную дату начала работ «из-за деликатности проекта».

В опубликованных в феврале официальных документах отмечалось, что первоначальной боевой готовности Taurus на шведских истребителях планируют достичь в 2028 году.

Первый полет германо-шведской ракеты Taurus состоялся в 1999 году. Базовая версия ракеты с дальностью более 500 километров оснащена тандемной бетонобойной боевой частью весом 481 килограмм. Она содержит 45-килограммовый кумулятивный заряд и фугасный заряд весом 56 килограммов.

В мае военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что российские системы противовоздушной обороны «Бук-М2», «Бук-М3» или С-300В4 способны обнаружить и уничтожить крылатые ракеты Taurus.