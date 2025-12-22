Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:35, 23 декабря 2025Наука и техника

Швеция ускорит оснащение «Грипенов» дальнобойным оружием

ВВС Швеции ускорят интеграцию ракет Taurus в арсенал истребителей Gripen
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tom Little / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Швеции хотят ускорить процесс интеграции крылатых ракет Taurus KEPD-350 в арсенал истребителей JAS39 Gripen («Грипен») C/D. Об этом сообщил командующий ВВС страны генерал-майор Йонас Викман в беседе с Defense News.

«Сроки были сдвинуты влево, поскольку я ожидаю, что мы приступим к работе (по оснащению JAS39 дальнобойным оружием — прим «Ленты ру») значительно раньше, чем планировалось ранее», — сказал он.

При этом командующий не назвал точную дату начала работ «из-за деликатности проекта».

В опубликованных в феврале официальных документах отмечалось, что первоначальной боевой готовности Taurus на шведских истребителях планируют достичь в 2028 году.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Первый полет германо-шведской ракеты Taurus состоялся в 1999 году. Базовая версия ракеты с дальностью более 500 километров оснащена тандемной бетонобойной боевой частью весом 481 килограмм. Она содержит 45-килограммовый кумулятивный заряд и фугасный заряд весом 56 килограммов.

В мае военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что российские системы противовоздушной обороны «Бук-М2», «Бук-М3» или С-300В4 способны обнаружить и уничтожить крылатые ракеты Taurus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летчик — Герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Трамп посоветовал иностранному лидеру быть осторожным

    Москвич пришел на тренировку в фитнес-клуб и не выжил

    Российские концерны стали теснить китайские в сегменте грузовиков

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

    Россиянин сбросил сына за борт на винты катера в стране Азии

    Значение российских ударов по украинской энергетике объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok