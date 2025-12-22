Реклама

23:03, 22 декабря 2025

Умер создатель игр Call of Duty и Battlefield

Умер создатель игр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Deantak / Wikipedia

Игровой дизайнер Винс Зампелла разбился в автокатастрофе в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает телеканал NBC4.

Ему было 55 лет. Автомобиль, в котором ехал 55-летний Зампелла, съехал с дороги, врезался в бетонное ограждение и загорелся. Водитель погиб на месте, а пассажира выбросило из машины, позднее он скончался в больнице.

Земпелла известен разработкой таких серий, как Call of Duty и Battlefield. Также под его руководством вышли Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order.

Редакция американского журнала Time признала, что 2025-й оказался сложным годом для игровой индустрии.

