В Кремле рассказали о сроках доклада Путину итогов переговоров в Майами

Песков: Дмитриев доложит Путину о переговорах в Майами уже в Москве

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами уже после возвращения в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он в Москву должен прилететь... Когда прилетит — он доложит президенту», — сказал представитель Кремля, отметив, что путь из США неблизкий.

21 декабря в Майами прошли переговоры между американскими и российскими представителями по мирному урегулированию на Украине. На них прилетел Дмитриев. Встреча прошла в два раунда, по итогам которых обе стороны оценили ход переговоров.

Дмитриев также заявил, что следующая встреча делегаций России и США по Украине может состояться в Москве.