Наука и техника
14:19, 22 декабря 2025Наука и техника

В Польше признали беззащитность Европы перед «Орешником»

Interia: Страны Европы беззащитны перед российской БРСД «Орешник»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Страны Европы не обладают возможностями для защиты от боевых блоков баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», которые активно маневрируют. Беззащитность перед российской ракетой признали в публикации польского издания Interia.

«Гиперзвуковая технология, сочетающая высокую скорость с маневрами в атмосфере, делает его («Орешник» — прим. «Ленты.ру») трудным для перехвата и нейтрализации. К сожалению, в настоящее время ни одна страна в Европе не может защитить себя от этого оружия», — пишет автор.

Он подчеркнул, что современные модификации систем Patriot отличаются крайне малой вероятностью поражения подобных целей. В публикации добавили, что технологии, позволяющие перехватывать современные БРСД, есть только у США.

Ранее в декабре журнал Military Watch Magazine писал, что БРСД «Орешник» позволит нанести противнику неприемлемый ущерб в случае прямого столкновения с Западом.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Орешник» с гиперзвуковой ракетой поставят на боевое дежурство до конца 2025 года.

