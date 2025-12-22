Реклама

Наука и техника
Мизулина: В России хотят создать аналог Call of Duty с бойцами ВСУ
Марина Совина
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Российские депутаты предложили создать отечественный аналог Call of Duty в качестве ответа на «русофобию». Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

По ее словам, парламентарии предлагают создать русский шутер ААА-класса, в котором протагонистом будет русский военный или сотрудник спецслужб, а антагонистами и мишенями — представители недружественных стран, в том числе Украины, Великобритании, Франции и других.

Летом 2019 года российские журналисты увидели в трейлере Call of Duty Modern Warfare русофобию и американскую пропаганду. По мнению корреспондента «России 24» Георгия Подгорного, русские показаны в игре опасными и агрессивными.

Ранее сообщалось, что Call of Duty: Black Ops 7 провалилась. Шутер вышел 14 ноября 2025 и стал продолжением популярной серии Black Ops. Предыдущая игра линейки вышла в 2024 году. Американский разработчик и издатель Activision обратил внимание на неудачный старт игры и заявил, что больше не будут выпускать новые части Black Ops или Modern Warfare последовательно.

