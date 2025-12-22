Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:52, 22 декабря 2025Экономика

В России резко подешевел ряд ключевых продуктов питания

АКОРТ: В России резко упали цены на рис, капусту и картофель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: senadesign / Shutterstock / Fotodom

За последние 12 месяцев в России заметно подешевел ряд ключевых продуктов питания. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Лидером по темпам удешевления оказался рис. Розничные цены на этот продукт в российских магазинах с начала года сократились в среднем на 41 процент. В топ-3 по этому показателю также вошли белокочанная капуста (минус 38 процентов) и картофель (минус 30 процентов).

С января заметно подешевел и ряд других важнейших продуктов питания. Розничная стоимость сливочного масла, в частности, снизилась на 24 процента, репчатого лука и соли — на 23 процента, свеклы и моркови — на 21 процент, куриных яиц — на 17 процентов, сахарного песка — на 14 процентов, пшеничной муки — на 13 процентов, говядины — на 12 процентов, вермишели и баранины — на 7 процентов. Цены на пшено и ржаной хлеб, в свою очередь, почти не изменились. Первый продукт за отчетный период подешевел в рознице на один процент, а второй — на 0,1 процента, заключили эксперты.

Глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько не исключил, что тренд удешевления ключевых продуктов питания, который сформировался в России в 2025 году, продолжится и в начале 2026-го. Этому могут поспособствовать в том числе высокие складские запасы, которые образовались к настоящему времени на внутреннем рынке, констатировал он.

Картофель наряду со сливочным маслом стал в 2024 году одним из самых подорожавших в российской рознице продуктов питания. Средняя стоимость килограмма в прошлом году, по данным Росстата, выросла примерно на 92 процента. Розничные наценки на сливочное масло осенью 2024-го, отмечал замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, достигали в ряде случаев 70 процентов. Подобную динамику эксперты объясняли ростом себестоимости производства на фоне увеличения цен на логистику, сырье и упаковку, а также негативными последствиями жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, которая привела к удорожанию займов для отраслевых предприятий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Худшей валюте Азии предсказали трудное начало 2026 года

    Гуф вернул себе права на культовый альбом

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok