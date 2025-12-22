В России резко подешевел ряд ключевых продуктов питания

АКОРТ: В России резко упали цены на рис, капусту и картофель

За последние 12 месяцев в России заметно подешевел ряд ключевых продуктов питания. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Лидером по темпам удешевления оказался рис. Розничные цены на этот продукт в российских магазинах с начала года сократились в среднем на 41 процент. В топ-3 по этому показателю также вошли белокочанная капуста (минус 38 процентов) и картофель (минус 30 процентов).

С января заметно подешевел и ряд других важнейших продуктов питания. Розничная стоимость сливочного масла, в частности, снизилась на 24 процента, репчатого лука и соли — на 23 процента, свеклы и моркови — на 21 процент, куриных яиц — на 17 процентов, сахарного песка — на 14 процентов, пшеничной муки — на 13 процентов, говядины — на 12 процентов, вермишели и баранины — на 7 процентов. Цены на пшено и ржаной хлеб, в свою очередь, почти не изменились. Первый продукт за отчетный период подешевел в рознице на один процент, а второй — на 0,1 процента, заключили эксперты.

Глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько не исключил, что тренд удешевления ключевых продуктов питания, который сформировался в России в 2025 году, продолжится и в начале 2026-го. Этому могут поспособствовать в том числе высокие складские запасы, которые образовались к настоящему времени на внутреннем рынке, констатировал он.

Картофель наряду со сливочным маслом стал в 2024 году одним из самых подорожавших в российской рознице продуктов питания. Средняя стоимость килограмма в прошлом году, по данным Росстата, выросла примерно на 92 процента. Розничные наценки на сливочное масло осенью 2024-го, отмечал замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, достигали в ряде случаев 70 процентов. Подобную динамику эксперты объясняли ростом себестоимости производства на фоне увеличения цен на логистику, сырье и упаковку, а также негативными последствиями жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, которая привела к удорожанию займов для отраслевых предприятий.