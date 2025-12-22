Реклама

22:42, 22 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский признал сдачу в плен бойцов ВСУ в приграничном селе

Марина Совина
Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что группа бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ) сдалась в плен в приграничном селе Грабовское в Сумской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, этот населенный пункт якобы находится «частично на Украине, частично в России». Там оставались 52 гражданских лица, которые отказались эвакуироваться, а также украинские военные.

Группу украинских военнослужащих в Грабовском обнаружил российский дрон. Заметившие беспилотник украинцы пытались попасть в него из стрелкового оружия, а затем, не достигнув цели, начали показывать оператору дрона неприличные жесты. В конце концов в село вошли штурмовики российской армии и взяли солдат ВСУ в плен. Те на видео извинились за свое поведение и пообещали больше так не делать.

Зеленский рассказал, что ВСУ могли атаковать россиян дронами и артиллерией, но не стали этого делать, якобы опасаясь за безопасность мирных жителей.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по группе пожелавших сдаться в плен украинских бойцов под Купянском. Беспилотники настигли группу в районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области. Девять человек спасти не удалось. Еще троих боевиков вывели в безопасное место.

