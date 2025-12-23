Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:18, 23 декабря 2025Ценности

79-летняя певица Шер вышла в свет с кардинально новым имиджем

Американская певица Шер вышла в свет с окрашенными в оттенок блонд волосами
Екатерина Ештокина

Фото: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, вышла в свет с кардинально новым имиджем. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

79-летняя исполнительница попала в объективы папарацци, направляясь с бойфрендом, музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, на вечеринку после шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

На размещенных кадрах знаменитость предстала в черном пальто, брюках с лацканами и сверкающем топе, расшитом пайетками. При этом знаменитость продемонстрировала укладку с окрашенными в оттенок блонд волосами.

В свою очередь ее спутник был одет в черную кожаную куртку из крокодиловой кожи, белую рубашку и галстук с леопардовым принтом.

В ноябре 79-летняя певица Шер высказалась о старении словами «ненавижу это». 70-летняя телеведущая Гэйл Кинг во время разговора с исполнительницей отметила, что не имеет никаких комплексов, связанных со внешним видом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» просят силовиков вмешаться в конфликт со спортсменом Дивничем. Ветеран СВО заявил, что они «унижают сами себя»

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянин воткнул нож в знакомую после ее фразы

    Volvo подала заявку на регистрацию товарных знаков в России

    Биолог призвал не спасать лебедей на замерзшем пруду в Подмосковье

    В ВСУ заявили о заходе российских военных в населенный пункт в Сумской области

    В Европарламенте призвали отказаться о нереалистичных мечт и принять проигрыш Украины

    Вору в законе Рашиду Джамбульскому вынесли еще один приговор

    Лукашенко захотел выставить счет за геноцид

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok