79-летняя певица Шер вышла в свет с кардинально новым имиджем

Американская певица Шер вышла в свет с окрашенными в оттенок блонд волосами

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, вышла в свет с кардинально новым имиджем. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

79-летняя исполнительница попала в объективы папарацци, направляясь с бойфрендом, музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, на вечеринку после шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке.

На размещенных кадрах знаменитость предстала в черном пальто, брюках с лацканами и сверкающем топе, расшитом пайетками. При этом знаменитость продемонстрировала укладку с окрашенными в оттенок блонд волосами.

В свою очередь ее спутник был одет в черную кожаную куртку из крокодиловой кожи, белую рубашку и галстук с леопардовым принтом.

В ноябре 79-летняя певица Шер высказалась о старении словами «ненавижу это». 70-летняя телеведущая Гэйл Кинг во время разговора с исполнительницей отметила, что не имеет никаких комплексов, связанных со внешним видом.