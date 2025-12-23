Дина Саева в откровенном образе снялась с новым имиджем

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева в откровенном образе снялась с новым имиджем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя инфлюэнсерша разместила черно-белый кадр в платье с кружевным верхом, оголяющим спину. При этом звезда продемонстрировала стрижку с темным цветом волос и длинной челкой. Свой образ юзерша дополнила часами и кольцами.

В октябре Дина Саева раскрыла причину удаления фото с задержанным в Шереметьево блогером. По словам инфлюэнсера, она была вынуждена удалить кадры с возлюбленным Никитой Ефремовым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за российских законов.