Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:44, 23 декабря 2025

Дина Саева в откровенном образе снялась с новым имиджем

Блогерша Дина Саева в откровенном платье снялась с темными волосами
Екатерина Ештокина

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева в откровенном образе снялась с новым имиджем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя инфлюэнсерша разместила черно-белый кадр в платье с кружевным верхом, оголяющим спину. При этом звезда продемонстрировала стрижку с темным цветом волос и длинной челкой. Свой образ юзерша дополнила часами и кольцами.

В октябре Дина Саева раскрыла причину удаления фото с задержанным в Шереметьево блогером. По словам инфлюэнсера, она была вынуждена удалить кадры с возлюбленным Никитой Ефремовым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за российских законов.

