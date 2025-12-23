Реклама

07:30, 23 декабря 2025Наука и техника

Создан ноутбук с двумя дисплеями

Windows Latest: Lenovo представит ноутбук со вторым дисплеем на крышке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joan Cros / NurPhoto via Getty Images

Китайская корпорация Lenovo представит ноутбук с двумя экранами. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Как стало известно журналистам медиа, компания представит ноутбук под названием ThinkPad Rollable XD Concept на выставке CES 2026. Концептуальный аппарат получил вертикально расширяющийся дисплей, который может менять размер — с 13 до 16 дюймов. Также девайс имеет прозрачную крышку, под которую может сворачиваться OLED-матрица. Таким образом, компьютер фактически имеет второй внешний экран.

Источники медиа рассказали, что прозрачная крышка защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Второй экран имеет угол обзора 180 градусов. По словам авторов медиа, главное предназначение дополнительного дисплея — отображать информацию, когда ноутбук сложен.

Так, в самой Lenovo предложат выносить на второй экран интерфейс чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ), календарь и уведомления. Кроме того, дисплей поддерживает жесты смахивания и касания.

Журналисты рассказали, что ThinkPad Rollable XD Concept — когда он появится в продаже — будет ориентирован на профессионалов, работающих в IT и предпочитающих многозадачность. Модель будет основана на Windows 11.

В начале декабря источники Windows Latest рассказали, что Lenovo создала первый в мире игровой ноутбук со сворачиваемым экраном. Дисплей получит OLED-матрицу, которую можно будет расширять по горизонтали — как слева, так и справа.

