Наука и техника
04:31, 23 декабря 2025Наука и техника

Samsung скопирует складной iPhone

ETNews: Samsung и Apple представят практически одинаковые складные смартфоны
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Корпорация Samsung собралась представить девайс в таком же форм-факторе, что и складной iPhone. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

В 2026 году Apple, по слухам, представит свой первый складной смартфон. Источники медиа рассказали, что Samsung озабочена этим событием и намерена представить его прямого конкурента. Девайс должен выйти на рынок в начале осени под названием Galaxy Z Wide Fold.

Журналисты отметили, что Samsung является одним из лидеров рынка складных устройств и у нее есть несколько видов телефонов с гибким экраном. Однако компания признает влияние Apple и хочет подготовиться к релизу складного iPhone. По сведениям источников, новый аппарат корейского бренда будет иметь «точно такой же дизайн», что и девайс от Apple — таким образом, Samsung скопирует продукт своего конкурента.

Отмечается, что оба смартфона получат основной дисплей, который в разложенном виде будет иметь соотношение сторон 4:3. Размер основного экрана составит около 7,6 дюймов, внешнего — 5,4 дюймов. Также в материале ETNews говорится, что Samsung представит и Galaxy Z Fold 8 — ее будущий складной флагман.

В середине декабря известный инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что Samsung выпустит смартфон, имеющий камеру с изменяемой диафрагмой. По слухам, такую же технологию Apple собралась реализовать в iPhone 18 Pro.

