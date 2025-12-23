Реклама

Наука и техника
05:07, 23 декабря 2025Наука и техника

Момент смертельной аварии с создателем Call of Duty Зампеллой попал на видео

Марина Совина
В сети появились кадры аварии, в которой погиб разработчик видеоигр серии Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На ролике видно, как на горной дороге из тоннеля на большой скорости выезжает красный спорткар Ferrari 296 GTS. Однако водитель не справился с управлением, машина врезалась в бетонное ограждение и загорелась.

Вместе с Зампеллой в автомобиле находился еще один человек, они оба погибли. При этом один пострадавший оказался зажат в горящей машине, а второй вылетел за борт. Его быстро оттащили оказавшиеся рядом очевидцы ДТП. По информации Дорожной службы Калифорнии, за рулем в момент аварии находился именно Зампелла.

О гибели всемирно известного игрового дизайнера стало известно 22 декабря. Зампелла известен разработкой таких серий, как Medal of Honor, Call of Duty и Battlefield. Также под его руководством вышли Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order.

