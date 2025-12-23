Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Москве ввели «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столице до вечера среды, 24 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Гололедно-изморозевое отложение ожидается до 21:00 среды, 24 декабря. На дорогах в это время ожидается сильная гололедица. В Московской области будет действовать аналогичное предупреждение.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что к концу текущего года высота снежного покрова в Москве достигнет 11-15 сантиметров. Ближайший снегопад ожидается уже 24 декабря. Кратковременные осадки пройдут в дневные часы. Следующий снегопад, отметил Тишковец, прогнозируется вечером в четверг, 25 декабря.

При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода в новогоднюю ночь пока остается интригой, однако в предпраздничную неделю температура несколько раз сильно изменится.