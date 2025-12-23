Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:04, 23 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Москве ввели «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столице до вечера среды, 24 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Гололедно-изморозевое отложение ожидается до 21:00 среды, 24 декабря. На дорогах в это время ожидается сильная гололедица. В Московской области будет действовать аналогичное предупреждение.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что к концу текущего года высота снежного покрова в Москве достигнет 11-15 сантиметров. Ближайший снегопад ожидается уже 24 декабря. Кратковременные осадки пройдут в дневные часы. Следующий снегопад, отметил Тишковец, прогнозируется вечером в четверг, 25 декабря.

При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода в новогоднюю ночь пока остается интригой, однако в предпраздничную неделю температура несколько раз сильно изменится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

    Россиянкам назвали самые модные образы для свиданий на улице в мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok