Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:43, 23 декабря 2025Из жизни

Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

В Великобритании мужчину арестовали за кражу 65 кусков сыра, шоколада и вина
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Oleksandr Leniuk / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании проведет рождественские праздники в тюрьме за серию краж из супермаркетов. Об этом сообщает Wales Online.

Суд в городе Суонси, Уэльс, приговорил к пяти месяцам заключения 36-летнего Ники Барратта, который за несколько недель совершил серию краж на общую сумму более 850 фунтов стерлингов (около 85 тысяч рублей). Среди прочего, он украл из магазинов более 65 кусков сыра, десятки коробок с шоколадом, вино и другие продукты. Мужчину поймали с поличным 11 декабря с добычей на сумму более 330 фунтов стерлингов (33 тысячи рублей).

«Я рад, что Барратт проведет Рождество в тюрьме. Надеюсь, это время даст ему возможность поразмышлять о своем выборе», — заявил сержант полиции Южного Уэльса Джон Шаддик после вынесения приговора. Суд учел чистосердечное признание подсудимого и приговорил его к пяти месяцам лишения свободы, из которых в тюрьме он проведет 40 процентов срока.

Материалы по теме:
Пожилой вор украл 22 тонны знаменитого английского сыра. Как в удивительном преступлении уже нашли русский след?
Пожилой вор украл 22 тонны знаменитого английского сыра.Как в удивительном преступлении уже нашли русский след?
2 ноября 2024
«Эти ублюдки украли самое ценное» Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
«Эти ублюдки украли самое ценное»Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
4 января 2024

Ранее сообщалось, что у ведущей британской компании по продаже сыра украли 950 головок чеддера — 22 тонны отборного ремесленного сыра. Одного подозреваемого уже арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гарри Каспаров заочно арестован. Он и Ходорковский проходят по делу о попытке захвата власти в России

    Найдено «новое золото» России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    67-летняя Мадонна без макияжа отметила Хануку с 29-летним возлюбленным

    Российская певица назвала Долину посмешищем

    Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

    Названы самые продаваемые версии Lada Iskra

    Российский подросток расправился с матерью и покушался на брата

    Начата проверка после видео с перевозкой детей в курьерских сумках в Подмосковье

    Раскрыта причина развития одного из самых опасных видов рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok