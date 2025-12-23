Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

В Великобритании мужчину арестовали за кражу 65 кусков сыра, шоколада и вина

Житель Великобритании проведет рождественские праздники в тюрьме за серию краж из супермаркетов. Об этом сообщает Wales Online.

Суд в городе Суонси, Уэльс, приговорил к пяти месяцам заключения 36-летнего Ники Барратта, который за несколько недель совершил серию краж на общую сумму более 850 фунтов стерлингов (около 85 тысяч рублей). Среди прочего, он украл из магазинов более 65 кусков сыра, десятки коробок с шоколадом, вино и другие продукты. Мужчину поймали с поличным 11 декабря с добычей на сумму более 330 фунтов стерлингов (33 тысячи рублей).

«Я рад, что Барратт проведет Рождество в тюрьме. Надеюсь, это время даст ему возможность поразмышлять о своем выборе», — заявил сержант полиции Южного Уэльса Джон Шаддик после вынесения приговора. Суд учел чистосердечное признание подсудимого и приговорил его к пяти месяцам лишения свободы, из которых в тюрьме он проведет 40 процентов срока.

Ранее сообщалось, что у ведущей британской компании по продаже сыра украли 950 головок чеддера — 22 тонны отборного ремесленного сыра. Одного подозреваемого уже арестовали.