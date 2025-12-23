Реклама

Мир
10:55, 23 декабря 2025Мир

На Западе признали пик военного превосходства России

Аналитик Джонсон: Россия находится в самой сильной позиции с начала конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В настоящее время Россия находится на пике военного превосходства, если вести отчет с начала украинского конфликта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на платформе YouTube.

«Сейчас русские находятся в более сильной позиции, чем когда-либо с начала специальной военной операции, как с точки зрения численности своих войск, так и с точки зрения доминирования в различных системах вооружения», — отметил аналитик.

По словам Джонсона, российской военной мощи также сыграло на руку резкое уменьшение численности украинских вооруженных сил и «столь же резкое сокращение» западной помощи Киеву. Он добавил, что в настоящее время не существует ни одного фактора, который наделял бы Украину рычагами влияния на переговорный процесс.

Ранее бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил, что непреклонная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросе территорий способна сблизить Россию и США.

