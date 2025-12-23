Реклама

10:39, 23 декабря 2025Спорт

Российские бобслеисты пропустят Кубок мира

Российские бобслеисты пропустят Кубок мира из-за нулевого рейтинга
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские бобслеисты и скелетонисты пропустят Кубок мира из-за нулевого рейтинга. Об этом со ссылкой на слова президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова сообщает ТАСС.

Пегов рассказал, что у всех российских спортсменов, получивших нейтральный статус, в настоящий момент нет очков рейтинга, что не позволяет им принять участие в Кубке мира. «Поэтому мы рассматриваем возможность выступления на Кубке Европы», — отметил функционер.

Квоты для участия в Кубке мира по скелетону зависят от результатов команды в предыдущем сезоне. Россияне в нем не выступали. Похожая система и в бобслее, где на Кубок мира допускаются спортсмены, который в течение последних двух лет приняли участие минимум в пяти турнирах Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

14 декабря сообщалось, что получившим нейтральный статус российским бобслеистам запретили общаться со СМИ на международных турнирах. Запрет распространяется на все соревнования, проходящие под эгидой организации, и касается как спортсменов, так и персонала команды. Россиянам также нельзя проходить через микст-зону и участвовать в пресс-конференциях.

Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за санкций IBSF. С тех пор они пропустили Кубок и чемпионаты мира.

