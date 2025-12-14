Реклама

12:14, 14 декабря 2025Спорт

Получившим нейтральный статус россиянам запретили общаться со СМИ на турнирах

Получившим нейтральный статус российским бобслеистам запретили общаться со СМИ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: viarprodesign / Designed by freepik

Получившим нейтральный статус российским бобслеистам запретили общаться со СМИ на международных турнирах. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, это решение было принято Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF). Запрет распространяется на все соревнования, проходящие под эгидой организации, и касается как спортсменов, так и персонала команды. Россиянам также нельзя проходить через микст-зону и участвовать в пресс-конференциях.

12 декабря IBSF одобрила нейтральный статус девяти российским бобслеистам и скелетонистам. Кроме того, его получили тренеры, механики и официальные лица команды.

В октябре Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации, который отстранил россиян от турниров. После этого отечественные спортсмены вернулись на соревнования, получив шанс в том числе отобраться за Олимпийские игры-2026.

Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за санкций IBSF. С тех пор они пропустили Кубок и чемпионаты мира.

