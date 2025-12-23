Российский мэр оказался замешан в деле сообщника с костылями из золота

Мэр Крымска Будагов задержан по делу о махинациях с землей на 120 млн. рублей

В Краснодарском крае задержали мэра Крымска Яниса Будагова по подозрению в причастности к махинациям с землей. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник замешан в делах бывшего главы Крымского района Сергея Леся, пытавшегося сбежать от силовиков со 100 миллионами рублей и 12 килограммами золота, которое было переплавлено и замаскировано под железнодорожные костыли — гвозди, скрепляющие рельсы и шпалы.

По предварительным данным следствия, при участии Будагова сообщники Леся вывели из государственной собственности земельный участок стоимостью 120 миллионов рублей. Октябрьский районный суд Краснодара 24 декабря рассмотрит ходатайство следствия об избрании мэру Крымска меры пресечения.

Ранее Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к Сергею Лесю и его родственникам и знакомым об изъятии в доход государства имущества, приобретенного на незаконные доходы. За восьмилетний период неподтвержденные доходы чиновника и 11 ответчиков превысили 180 миллионов рублей, а приобрели они имущество на общую сумму 350 миллионов рублей.

С ответчиков и Леся взысканы транспортные средства, 130 объектов недвижимости и земельные участки. Сам он находится под арестом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.