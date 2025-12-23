Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 23 декабря 2025Силовые структуры

Российский мэр оказался замешан в деле сообщника с костылями из золота

Мэр Крымска Будагов задержан по делу о махинациях с землей на 120 млн. рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Администрация Крымского городского поселения Крымского района

В Краснодарском крае задержали мэра Крымска Яниса Будагова по подозрению в причастности к махинациям с землей. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник замешан в делах бывшего главы Крымского района Сергея Леся, пытавшегося сбежать от силовиков со 100 миллионами рублей и 12 килограммами золота, которое было переплавлено и замаскировано под железнодорожные костыли — гвозди, скрепляющие рельсы и шпалы.

По предварительным данным следствия, при участии Будагова сообщники Леся вывели из государственной собственности земельный участок стоимостью 120 миллионов рублей. Октябрьский районный суд Краснодара 24 декабря рассмотрит ходатайство следствия об избрании мэру Крымска меры пресечения.

Ранее Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к Сергею Лесю и его родственникам и знакомым об изъятии в доход государства имущества, приобретенного на незаконные доходы. За восьмилетний период неподтвержденные доходы чиновника и 11 ответчиков превысили 180 миллионов рублей, а приобрели они имущество на общую сумму 350 миллионов рублей.

С ответчиков и Леся взысканы транспортные средства, 130 объектов недвижимости и земельные участки. Сам он находится под арестом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

    В Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok