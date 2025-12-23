Российского бойца исключили из ростера UFC после семи боев без поражений

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Рината Фахретдинова исключили из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после семи поединков без поражений. Об этом сообщается на сайте промоушена.

В семи боях в UFC Фахретдинов одержал шесть побед, еще один поединок с его участием завершился ничьей. В сентябре этого года россиянин нокаутировал шведа Андреаса Густафсона.

Боец выступал в UFC с 2022 года. До подписания контракта с американской организацией Фахретдинов выступал в небольших российских промоушенах. Всего за карьеру в ММА спортсмен одержал 26 побед (13 — нокаутом) и потерпел одно поражение.

