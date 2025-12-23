Реклама

09:45, 23 декабря 2025Спорт

Российского бойца исключили из ростера UFC после семи боев без поражений

Российского бойца Рината Фахретдинова исключили из ростера UFC
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Per Haljestam-Imagn Images / Reuters

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Рината Фахретдинова исключили из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после семи поединков без поражений. Об этом сообщается на сайте промоушена.

В семи боях в UFC Фахретдинов одержал шесть побед, еще один поединок с его участием завершился ничьей. В сентябре этого года россиянин нокаутировал шведа Андреаса Густафсона.

Боец выступал в UFC с 2022 года. До подписания контракта с американской организацией Фахретдинов выступал в небольших российских промоушенах. Всего за карьеру в ММА спортсмен одержал 26 побед (13 — нокаутом) и потерпел одно поражение.

18 декабря российский боец Мовлид Хайбулаев, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, был дисквалифицирован за употребление допинга. В пробе Хайбулаева обнаружили рекомбинантный эритропоэтин. Российский боец сдал тест после финала Гран-при PFL, прошедшего в августе, в котором он победил перуанца Хесуса Пинедо и стал чемпионом PFL в полулегком весе.

