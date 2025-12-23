Стало известно об эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы

AP: Россия начала эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы

Западная разведка сообщила, что Министерство иностранных дел России начало эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы. Об этом пишет Associated Press.

По информации европейского разведывательного чиновника, говорившего на условиях анонимности, в понедельник утром у здания российского посольства в Каракасе было припарковано более десяти автомобилей с дипломатическими номерами. Позднее все автомобили уехали.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

18 декабря МИД РФ констатировало непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы. «Рассчитываем, что Администрация президента США Дональда Трампа, отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария», — указали в дипведомстве.

Ранее Трамп не исключил того, что США могут начать войну с Венесуэлой. При этом он заявил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.