00:12, 23 декабря 2025

Стало известно об эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы

Марина Совина
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Западная разведка сообщила, что Министерство иностранных дел России начало эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы. Об этом пишет Associated Press.

По информации европейского разведывательного чиновника, говорившего на условиях анонимности, в понедельник утром у здания российского посольства в Каракасе было припарковано более десяти автомобилей с дипломатическими номерами. Позднее все автомобили уехали.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

18 декабря МИД РФ констатировало непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы. «Рассчитываем, что Администрация президента США Дональда Трампа, отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария», — указали в дипведомстве.

Ранее Трамп не исключил того, что США могут начать войну с Венесуэлой. При этом он заявил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.

