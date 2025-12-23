В конфликте Дивнича с «Ахматом» увидели отработку технологии

Священник Андреев увидел в ситуации с Дивничем и «Ахматом» атаку на патриотов

В ситуации со спортсменом Максом Дивничем, у которого до сих пор продолжается конфликт с «Ахматом» из-за скандала в бассейне Луганска, может быть задействована отработка технологии атаки на патриотов. Об этом заявил в Telegram священник РПЦ Вячеслав Андреев, настоятель храма Димитрия Солунского в селе Сосновый Солонец в Самарской области.

Что случилось в бассейне в ЛНР В одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

В этой ситуации Андреев увидел, что выпады бойцов «Ахмата» против Дивнича могут быть частью атаки на патриотические и православные сообщества.

«Сегодня Макс Дивнич, завтра на его месте может оказаться каждый русский человек», — заявил священнослужитель.

Как сообщалось ранее, бойцы «Ахмата» записали видеообращение к силовикам, в котором призвали привлечь бойца ММА Максима Дивнича к ответственности. В его словах они увидели разжигание межконфессиональной и межнациональной розни.