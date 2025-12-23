Трамп предостерег Мадуро от попыток «быть жестким»

Трамп: Если Мадуро покажет силу — это будет последний раз, когда он покажет силу

Если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет вести себя жестко и попытается показать силу США, это будет последний раз, когда он так сделает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Ларго, штат Флорида.

«Он может делать все, что захочет. Если он будет вести себя жестко, это будет последний раз, когда он сможет вести себя жестко», — предостерег американский лидер.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос, является ли свержение Мадуро его конечной целью. «Он точно знает, чего я хочу, знает это лучше, чем кто-либо», — заявил политик.

Прежде глава Пентагона Пит Хегсет назвал условия прекращения захвата судов Венесуэлы. По его словам, для этого глава южноамериканского государства Николас Мадуро должен вернуть все украденные американские активы.