Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:27, 23 декабря 2025Путешествия

Туристы из шести стран чаще всего посещали Россию в 2025 году

АТОР: Почти половина всех поездок в Россию приходится на туристов из Китая
Алина Черненко

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Почти половина всех поездок в Россию приходится на туристов из Китая — именно это направление остается ключевым для отечественного рынка въездного туризма. Об этом заявила на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит Telegram-канал организации.

В АТОР также отметили, что карта въездного туризма меняется и за счет других рынков. Так, главным трендом года стал уверенный рост арабских стран. В 2025 году Россию, помимо китайцев, чаще всего посещали туристы из Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана.

Материалы по теме:
Какие страны открыты для россиян в 2026 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2026 году?Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
2 декабря 2025
«Худшие туристы в истории». Россия отменила визы для китайцев. Почему в мире не любят путешественников из этой страны?
«Худшие туристы в истории». Россия отменила визы для китайцев. Почему в мире не любят путешественников из этой страны?
17 декабря 2025

Если до 2021 года турпродукт был в основном ориентирован на знакомство с Россией через классические достопримечательности, то в 2025-м иностранные гости ищут уникальные и эмоционально насыщенные впечатления, пояснила Ломидзе.

«Именно этот сдвиг позволил расширить сезонность: турпоток в Россию теперь есть и зимой. В результате формируется совершенно новый ландшафт въездного туризма», — добавила она.

Ранее сообщалось, что жители Саудовской Аравии во время поездок в Москву тратят больше других туристов. Средний чек для граждан этой страны достигает 302 тысяч рублей за 10 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Европейцы не смогли отказаться от некоторых российских продуктов

    Новогодние клещи атаковали елки и квартиры москвичей

    Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok