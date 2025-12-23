Туристы из шести стран чаще всего посещали Россию в 2025 году

Почти половина всех поездок в Россию приходится на туристов из Китая — именно это направление остается ключевым для отечественного рынка въездного туризма. Об этом заявила на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит Telegram-канал организации.

В АТОР также отметили, что карта въездного туризма меняется и за счет других рынков. Так, главным трендом года стал уверенный рост арабских стран. В 2025 году Россию, помимо китайцев, чаще всего посещали туристы из Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана.

Если до 2021 года турпродукт был в основном ориентирован на знакомство с Россией через классические достопримечательности, то в 2025-м иностранные гости ищут уникальные и эмоционально насыщенные впечатления, пояснила Ломидзе.

«Именно этот сдвиг позволил расширить сезонность: турпоток в Россию теперь есть и зимой. В результате формируется совершенно новый ландшафт въездного туризма», — добавила она.

Ранее сообщалось, что жители Саудовской Аравии во время поездок в Москву тратят больше других туристов. Средний чек для граждан этой страны достигает 302 тысяч рублей за 10 дней.

