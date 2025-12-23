В России опровергли информацию о якобы эвакуации посольства из Венесуэлы

Распространяемая Associated Press информация о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы является ложью. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ.
Ранее агентство сообщило об эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы. По словам анонимного европейского чиновника, эвакуация женщин и детей стартовала в пятницу из-за крайне негативной оценки ситуации в стране.
До этого президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут начать войну с Венесуэлой. Он отметил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.