В России опровергли информацию о якобы эвакуации посольства из Венесуэлы

Распространяемая Associated Press информация о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы является ложью. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ.

Ранее агентство сообщило об эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы. По словам анонимного европейского чиновника, эвакуация женщин и детей стартовала в пятницу из-за крайне негативной оценки ситуации в стране.

До этого президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут начать войну с Венесуэлой. Он отметил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.