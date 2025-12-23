Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 23 декабря 2025Мир

В России опровергли информацию о якобы эвакуации посольства из Венесуэлы

МИД: Информация о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы является ложью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Распространяемая Associated Press информация о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы является ложью. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ.

Ранее агентство сообщило об эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы. По словам анонимного европейского чиновника, эвакуация женщин и детей стартовала в пятницу из-за крайне негативной оценки ситуации в стране.

До этого президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут начать войну с Венесуэлой. Он отметил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Названы лучшие места для секса на корпоративе

    Известная актриса показала видео в прозрачных трусах

    Песков назвал главную цель переговоров России и США в Майами

    Орбан раскрыл причину отказа Европы от конфискации активов России

    В Германии заявили о расколе Европы после украинского саммита

    В России опровергли информацию о якобы эвакуации посольства из Венесуэлы

    В России порассуждали о войне США с Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok