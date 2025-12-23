Реклама

06:06, 23 декабря 2025

В российском городе без света остались более 10 тысяч потребителей

Марина Совина
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В городе Тайга Кемеровской области без света осталось более 10 тысяч потребителей. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в Telegram-канале.

Он уточнил, что подача электричества прекратилась у 10455 бытовых и 64 социально-значимых абонентов, в том числе двух больниц, девяти школ и 11 детских садов. На место происшествия направлены дополнительные бригады и аварийный отряд.

Ранее в Запорожской области свет пропал в домах более 10 тысяч абонентов. Причиной аварии стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в подмосковной Балашихе произошел блэкаут. Тогда без электричества остались жилые дома, магазины и торговые центры, также в городе не работали светофоры.

